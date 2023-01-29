Африканські держави образилися на Німеччину через допис у соцмережах [ Редагувати ]
Леопардова дипломатія. Африканські держави образилися на Німеччину через один-єдиний допис у соцмережах. Про що ж у ньому йшлося? І до чого тут Україна, росія та міністр держави-агресорки Лавров? Тетяна Логунова розкаже.
Твіт - не горобець. У цьому переконалися дипломати, які ведуть офіційну сторінку міністерства закордонних справ Німеччини. Через допис, у якому вони хотіли висміяти російського міністра лаврова, на Німеччину образилися країни Африканського Союзу. Не обійшлося і без леопардів! Але про все по черзі. Отже, на цьому тижні російський міністр лавров поїхав у турне країнами Африки. Під час поїздки він вже традиційно виправдовував війну, яку веде росія, і звинувачував Україну та Захід. Німецькі дипломати не витримали та опублікували допис.
Міністр закордонних справ росії лавров перебуває в Африці не для того, щоб подивитися на леопардів, а для того, щоб прямо заявити, що партнери України хочуть "знищити все російське".
Леопарда автори допису зобразили за допомогою емодзі. І мали на увазі не хижаків, а бойові танки, які Україні зголосилися надати західні партнери. Утім, німецький жарт зрозуміли не всі. Речниця голови Африканського Союзу відповіла ображеним дописом у соцмережах.
Привіт, МЗС Німеччини. Ваш бос Анналена Бербок нещодавно була в одній із країн Африканського Союзу. Вона приїздила подивитися на тварин? Чи Африканський континент, його люди та дика природа для вас просто жарт?
Не промовчали й інші користувачі твіттеру. Німцям згадували колоніальне минуле, писали, що Африка - це не тільки сафарі та дикі тварини, і закликали не мислити стереотипами. У підсумку німецьким дипломатам довелося вибачатися. І ще раз пояснювати: вони мали на увазі танки, а не тварин. І просто хотіли викрити російську брехню.
Чи справді представники Африканського Союзу не зрозуміли жартівливий допис німецьких дипломатів, утім, велике питання. Адже деякі члени цієї організації й досі, попри війну, підтримують відносини з росією. Так, наприклад, у березні минулого року, коли на Генасамблеї ООН голосували за резолюцію, що засуджувала вторгнення росії в Україну, Зімбабве, Уганда, Судан, ПАР, Бурунді, Ангола, Сенегал, Мозамбік та Намібія утрималися. А Еритрея взагалі віддала голос проти. У компанії з Білоруссю, Північною Кореєю та Сирією.
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