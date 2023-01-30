Наразі немає рішення про можливе звільнення очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая та його подальше призначення послом у Казахстані. Про це повідомляє Гайдая в коментарі "Суспільному".

Голова ОВА зазначив, що готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент Володимир Зеленський.

Я - член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить. Для того, щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити.

При цьому Гайдай заявив, що не бачить у цьому жодних сенсації. До того ж, за його словами, наразі немає жодних документів про звільнення та призначення.

Я працюю до останнього дня всюди на державній службі, де б я не працював, навіть якщо завтра мене призначать на іншу посаду. Але, навіть якщо когось кудись призначають, це треба купу документів виготовити, отримати погодження, це довгий шлях.

Окрім того, речник президента Сергій Никифоров також зазначив, що наказу про звільнення Гайдая немає.

Я можу коментувати лише конкретні рішення, а рішення - це коли є підпис під наказом документа. А до того, всілякі спекуляції, посилання на джерела і таке інше коментувати, на жаль, не можу.

Зазначимо, що раніше видання "Українська правда" із посиланням на джерела повідомило, що найближчим часом Гайдая можуть звільнити з посади голову Луганської ОВА та відправити послом у Казахстан.