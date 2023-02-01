Правоохоронці повідомили підозру двум з організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.

За даними поліції, 1 лютого після того, як в інтернеті з'явилися моторошні фото і відео дівчат над якими знущаються хлопці, було відкрито кримінальне провадження.

Вдалось установити фігурантів та місце їхнього перебування.

Так, двом з них було оголошено підозру, а ще шість - отримали повістки у військкомати.