Учасникам п'яних "вечірок" у Києві вручили повістки [ Редагувати ]
Джерело: Національна поліція
Правоохоронці повідомили підозру двум з організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.
За даними поліції, 1 лютого після того, як в інтернеті з'явилися моторошні фото і відео дівчат над якими знущаються хлопці, було відкрито кримінальне провадження.
Вдалось установити фігурантів та місце їхнього перебування.
Так, двом з них було оголошено підозру, а ще шість - отримали повістки у військкомати.
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