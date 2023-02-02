росія може розпочати наступ на двох напрямках до річниці вторгнення - Резніков [ Редагувати ]
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Війська росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.
Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає BFMTV.
Він закликав до нової військової допомоги з боку НАТО.
"Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога", - заявив Резніков.
Він сказав про "500 тисяч російських солдатів", мобілізованих Кремлем.
"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", - пояснив міністр оборони.
На думку Резнікова, Збройні сили рф "можуть здійснити наступ за двома напрямками: "це може бути Донбас, а може бути південь".
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