Снайпер Володимир Вакуленко у мирному житті був пацифістом, працював дизайнером-архітектором у Бучі. У лютому вступив служити до тероборони та зі зброєю в руках звільняв рідну Київщину від окупантів.

Потім підрозділ Володимира відправили на Схід. Під Бахмутом в ході бойового завдання снайпер отримав поранення голови - "дістав" ворожий фугас.

Ще будучи в госпіталі у важкому стані Володимир подзвонив друзям і сказав коротку фразу: "Я ще не закрив рахунок", що в перекладі зі снайперського означає - я ще буду воювати, моє завдання не закінчене.

Наразі Володимир Вакуленко завершує реабілітацію, та звикає жити з титановою пластиною в голові. Втім, мріє повернутись на фронт, щоб "продовжити рахунок". Вакуленко просить допомогти зібрати гроші на нову гвинтівку. Частину суми закриють друзі снайпера, однак Володимир просить небайдужих українців долучитись до збору, щоб він міг і далі нищити окупантів та звільняти рідну землю.

Сумарно на гвинтівку та спорядження необхідно близько півмільйона гривень:

Гвинтівка – 155 820 гривень

Приціл – 187 004 гривні

Бінокль - 48 960 гривень

Снайперське спорядження - 120 000 гривень

Допомогти можна за реквізитами:

Приват Банк - 5221-1911-0093-6862

Монобанк - 4441-1144-1455-3576 Вакуленко Володимир Степанович.

Важлива кожна гривня!