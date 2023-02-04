Український лижний акробат виграв етап Кубку світу (відео) [ Редагувати ]
Збірна України з лижної акробатики здобула першу перемогу на рівні Кубка світу в сезоні 2022/23. Сталося це у чоловічих змаганнях на четвертому етапі Кубка світу в американському Дір-Веллі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
21-річний фристайліст Дмитро Котовський виконав у суперфіналі надскладний стрибок bFtFF - потрійне сальто з п’ятьма гвинтами під назвою "Ураган" (складність - 5.2 бала), та отримав від суддів 138.32 з 156 можливих балів.
Українець став другим в історії спортсменом, який виконав його успішно на змаганнях. Це досягнення стало новим рекордом України, а Дмитро Котовський здобув свою першу перемогу на Кубку світу.
Український "літаючий лижник" піднявся на друге місце у загальному заліку Кубка світу, поступаючись лише 18 балів лідеру, швейцарцю Ною Роту, і включився у боротьбу за Кришталевий глобус.
Для Котовського - це перша перемога у кар'єрі на рівні Кубка світу. А також третій подіум поспіль у сезоні: він був третім та другим на попередніх двох етапах. Тож у загальному заліку Кубка світу 21-річний українець піднявся на друге місце.
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