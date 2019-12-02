Украинские спортсмены Владимир Кушнир и Максим Кузнецов заняли третье место в синхронных прыжках на Кубке Европы по лыжной акробатике, который проходил в Финляндии. Об этом сообщает UATV со ссылкой на НОК Украины.

"Украинские фристайлисты Владимир Кушнир и Максим Кузнецов завоевали бронзу в премьерных соревнованиях по синхронным прыжкам на Кубке Европы по лыжной акробатике в Финляндии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону потеряла лидера перед стартом сезона, а также феноменальный удар Свитолиной стал лучшим в октябре.