Украинцы получили "бронзу" на Кубке Европы по лыжной акробатике [ Редактировать ]
Украинские спортсмены Владимир Кушнир и Максим Кузнецов заняли третье место в синхронных прыжках на Кубке Европы по лыжной акробатике, который проходил в Финляндии. Об этом сообщает UATV со ссылкой на НОК Украины.
"Украинские фристайлисты Владимир Кушнир и Максим Кузнецов завоевали бронзу в премьерных соревнованиях по синхронным прыжкам на Кубке Европы по лыжной акробатике в Финляндии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону потеряла лидера перед стартом сезона, а также феноменальный удар Свитолиной стал лучшим в октябре.
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