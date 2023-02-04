Канада відправила Україні перший танк Leopard 2 (фото, відео) [ Редагувати ]
Канада відправила Україні перший свій танк Leopard 2. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17.
Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд.
"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони заявила, що це перший канадський Leopard 2, який прямує до України.
"Підтримка України з боку Канади є непохитною", - додала Ананд.
Battle tanks are on their way to help Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023
The first Canadian Leopard 2 is en route.
Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk
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Там і засоби протиповітряної оборони, і, як очікувалося, новий тип зброї: високоточні бомби малого діаметру (GLSDB), дальністю до 150 кілометрів.
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