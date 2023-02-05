Apple представить абсолютно нову модель iPhone [ Редагувати ]
Американська компанія Apple планує у 2024 році представити абсолютно нову версію iPhone, яка очолить лінійку смартфонів компанії. Про це повідомляє Bloomberg.
Apple готується представити в лінійці iPhone 16 і пізнішої версії флагманську модель із приставкою Ultra. При цьому версія Pro Max також випускатиме компанія.
Компанія має намір зберегти версії смартфонів iPhone Pro і Pro Max збережуться і до них додати модель Ultra, яка ще більше підкреслить "преміальність" найдорожчого гаджета в лінійці.
Поки невідомо, чим нова модель відрізнятиметься від Pro та Pro Max, проте такий iPhone, як мінімум, отримає більш продуктивний процесор, оптичний 10x-зум та покращену селфі-камеру.
При цьому очікується, що iPhone Ultra стане першим титановим смартфоном компанії.
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