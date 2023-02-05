Американська компанія Apple планує у 2024 році представити абсолютно нову версію iPhone, яка очолить лінійку смартфонів компанії. Про це повідомляє Bloomberg.

Apple готується представити в лінійці iPhone 16 і пізнішої версії флагманську модель із приставкою Ultra. При цьому версія Pro Max також випускатиме компанія.

Компанія має намір зберегти версії смартфонів iPhone Pro і Pro Max збережуться і до них додати модель Ultra, яка ще більше підкреслить "преміальність" найдорожчого гаджета в лінійці.

Поки невідомо, чим нова модель відрізнятиметься від Pro та Pro Max, проте такий iPhone, як мінімум, отримає більш продуктивний процесор, оптичний 10x-зум та покращену селфі-камеру.

При цьому очікується, що iPhone Ultra стане першим титановим смартфоном компанії.