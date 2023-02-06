Звичайна 5-поверхівка у Миколаєві - один з багатьох будинків, в які поцілили росіяни.

Васильківський півник у Бородянці, ваза з фруктами у Дніпрі, а тепер ще й годинник у Миколаєві. Світлину із вцілілим годинником у зруйнованій ворожими снарядами п'ятиповерхівці виклала в соцмережу волонтерка Леся Рудченко. Про новий символ воєнного часу розкаже Наталя Сінченко.

Звичайна 5-поверхівка у Миколаєві - один з багатьох будинків, в які поцілили росіяни. Коли сюди влучила російська ракета, всередині були люди - семеро мешканців загинули. Павло розповідає, як уцілів.

Павло, житель Миколаєва:

Я даже взрыва не слышал, меня мгновенно оглушило, у меня в квартире посыпалась штукатурка, и получается вот стенка, сразу квартира на втором этаже, тут получается епицентр был на втором этаже. Тут даже на втором этаже не осталось даже не кухни, не комнатки, ничего, не туалета, не ванной, вообще ничего.

В його оселі повилітали вікна, а двері просто розірвало. Та й у багатьох інших помешканнях - така ж картина. Ангеліна розповідає: на п'ятому поверсі, який знищила ракета, раніше жила її бабуся. Пенсіонерка нині за кордоном.

Ангеліна, жителька Миколаєва:

На останньому - це її квартира була. Я прийшла сюда і не могла зрозуміти, що взагалі? Навіщо? Навіщо це сталося?

В одній із квартир на четвертому поверсі немає зовнішньої стіни, зруйнована і частина кімнати. Проте вцілів годинник. Звичайний годинник на батарейках - такі були в кожній другій оселі на початку 21 століття.

Людмила - жителька Миколаєва:

Хто його знає як він вцілів. Воно заволилося, бо там видно хороше перекрытие, бачите як воно сделано так вот.

У мить удару в помешканні нікого не було.

Павло, житель Миколаєва:

Там бабушка жила и ее внук чудом вывез короче.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

З вцілілих речей тут залишився годинник, який й досі показує час. У соціальних мережах активно викладають з ним фото та багато хто його вважає символом незламності. Утім, миколаївців вважають, що незламні тут самі люди, а годинник відліковує час до нашої перемоги.

Світлину з черговим символом стійкості українців виклала волонтерка Леся Рудченко. Після цього подивитися на миколаївського родича півника з Бородянки приходять містяни.

Тетяна, жителька Миколаєва:

Он свидетель всех этих страшных разрушений. Люди погибли, а он все равно отсчитывает нам время.

Ангеліна - жителька Миколаєва:

Я вважаю, що саме місто Миколаїв, це символ незламності, все, що тут знаходиться: цей будинок, самі люди, які тут зараз працюють у воєнний стан, які не залишили, це місто, особливо молодь, - це символ незламності.

І мешканці понівеченої російськими терористами 5-поверхівки - теж це доводять. Прибрали уламки і повернулися додому.

Павло - житель Миколаєва:

А людям негде жить куда им идти. Ремонты поделали, там своими силами что могли. Там какие организации помогли, но так и живём.

Годинник, що витримав удар російської ракети - і далі висить на стіні. І стрілки його не припиняють свій хід.