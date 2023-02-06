Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС, який запланований на 9 лютого. Про це повіломляє Financial Times.

За словами людей, які були проінформовані про плани, питання безпеки ризикують зірвати візит українського президента.

Згідно з планом, президент може виступати на спеціальній сесії Європейського парламенту, що, зі свого боку, викликає занепокоєння з точки зору безпеки.

Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда.

Поїздка Зеленського на саміт ЄС може стати другим візитом президента за межі України після повномасштабного вторгнення росії.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров відмовився від коментарів.