Зеленський може відвідати саміт ЄС цього тижня - ЗМІ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС, який запланований на 9 лютого. Про це повіломляє Financial Times.
За словами людей, які були проінформовані про плани, питання безпеки ризикують зірвати візит українського президента.
Згідно з планом, президент може виступати на спеціальній сесії Європейського парламенту, що, зі свого боку, викликає занепокоєння з точки зору безпеки.
Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда.
Поїздка Зеленського на саміт ЄС може стати другим візитом президента за межі України після повномасштабного вторгнення росії.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров відмовився від коментарів.
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