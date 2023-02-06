Окупанти обстріляли Вовчанськ: горить поліклініка [ Редагувати ]
У Вовчанську Харківської області під час обстрілу російських окупантів уламки пошкодили будівлю та два автомобілі.
За даними Міністерства оборони України, внаслідок влучання уламків спалахнула пожежа у будівлі поліклініки.
Ворог обстрілює з ракетних систем залпового вогню місто Вовчанськ та селище Великий Бурлук Куп’янського району, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що під удари росіян потрапили населені пункти Харківщини, серед яких Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Дворічна, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка.
Водночас на Куп’янському напрямку окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій, а на Слобожанському напрямку – обстановка незмінна, наступальних угруповань не виявили.
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