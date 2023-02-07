Служба безпеки України стверджує, що ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань. Зокрема, уточнює СБУ, до організації схеми начебто причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука.

Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС росії в окупованому Криму.

Ці компанії "платили рашистам нібито за охорону нерухомості Медведчука".

Крім цього, бізнес-структура Марченко "регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків та зборів", зазначили у СБУ.

Спецслужби називають суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, Марченко нібито зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 млрд російських рублів, а для його створення залучила активи трьох підконтрольних інвесткомпаній у Києві. Після цього "кримська" фірма підписала "охоронні" угоди з Росгвардією та МВС окупантів.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення росії "компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів", зазначили у Службі.

За 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, в офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів виявлено, за словами СБУ:

документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони з доказами угод;

печатки та банківські картки, які використовувалися у незаконній діяльності.

Марченко та голові афілійованої фірми в Криму повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2).

Якщо провину буде доведено, їм загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.