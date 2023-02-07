Раді рекомендували призначити Клименка головою МВС [ Редагувати ]
У вівторок, 7 лютого, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.
Про це повідомляється у Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
Правоохоронний комітет рекомендував Верховній раді призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.
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