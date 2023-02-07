В Одесі школярам продовжили канікули через складну ситуацію з електроенергією. Учні залишаються вдома до кінця тижня, повідомила Одеська міськрада.

Школи продовжують канікули до кінця тижня. За рішенням адміністрації, розпочинають очні заняття школи, у яких є світло. Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації у конкретній школі.

З 8 лютого дитячі садочки, які працюють очно, повертаються до звичайного графіку роботи. За два дні буде організовано приготування і доставку їжі з тих закладів, де світло є.



В "Укренерго" повідомили, що повернення до графіків планових відключень в Одесі очікується на вихідні.

В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення. На ліквідації пошкоджень цілодобово працюють 7 бригад "Укренерго"” та бригада колег з АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

Нагадаємо, 4 лютого через аварію на підстанції "Укренерго" майже вся Одеса та Одеський район залишилися без світла.