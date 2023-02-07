В Одесі продовжили канікули через блекаут [ Редагувати ]
В Одесі школярам продовжили канікули через складну ситуацію з електроенергією. Учні залишаються вдома до кінця тижня, повідомила Одеська міськрада.
Школи продовжують канікули до кінця тижня. За рішенням адміністрації, розпочинають очні заняття школи, у яких є світло. Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації у конкретній школі.
З 8 лютого дитячі садочки, які працюють очно, повертаються до звичайного графіку роботи. За два дні буде організовано приготування і доставку їжі з тих закладів, де світло є.
В "Укренерго" повідомили, що повернення до графіків планових відключень в Одесі очікується на вихідні.
В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення. На ліквідації пошкоджень цілодобово працюють 7 бригад "Укренерго"” та бригада колег з АТ "ДТЕК Одеські електромережі".
Нагадаємо, 4 лютого через аварію на підстанції "Укренерго" майже вся Одеса та Одеський район залишилися без світла.
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