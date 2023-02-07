У росії 11-річна школярка порізала однокласницю кухонним ножем [ Редагувати ]
У Хімках Московської області 11-річна дівчинка порізала однокласницю кухонним ножем у вбиральні ліцею №10, який принесла з дому.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Зазначається, що постраждала дитина в реанімації з множинними колото-різаними пораненнями голови, грудей та рук.
За даними Mash, у дівчаток стався конфлікт, вони пішли до туалету, де все й сталося.
Після того, неповнолітня нападниця повернулася до аудиторії і абсолютно спокійно заявила всьому класу: "Я вбила Соню".
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