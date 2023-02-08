Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині [ Редагувати ]
У середу, 8 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Семенівській громаді Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються. Не ігноруйте сигнал "повітряна тривога"
Раніше Оперативне командування "Північ" повідомило, що російська армія обстріляла прикордонне село Гай на Чернігівщині.
З 09:23 до 11:05 надійшла інформація про 22 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, по н.п. Гай. Втрат серед о/с та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає. Під час обстрілу було влучання в нежилий будинок.
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