Місто Оріхів, що на Запоріжжі, вже майже рік знаходиться під постійними обстрілами

Надзвичайники не тільки ліквідовують наслідки ворожих прильотів, а ще й привозять оріхівцям хліб та воду. Опікуються і тваринами, які залишились без господарів. Більше про життя та службу на лінії вогню дивіться у сюжеті Інни Гогой.