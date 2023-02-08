Європейський союз не дозволить здійснитися імперським планам росії та її диктатора володимира путіна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі.

"Ми не дозволимо, щоб одна країна силою захопила частину іншої і ставила таким чином під питання принципи нашого мирного порядку, тому ми підтримуватимемо Україну у відстоюванні нею власного суверенітету та територіальної цілісності стільки, скільки потрібно", - заявив він.

При цьому Шольц додав, що 2022 року Німеччина надала Україні загальну допомогу на 12 млрд євро "і цього року масивну підтримку буде продовжено".