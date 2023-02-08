Майже дві сотні "Леопардів-1" - це головна обіцянка німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса під час візиту до України. Що це за танки, чи зможуть вони посилити військовий потенціал ЗСУ, і чи не запізно вони надійдуть в Україну.

Про все це ми розпитали одного із найавторитетніших німецьких військових експертів, генерала Бундесверу у відставці Клауса Віттманна. Подробиці - далі.

Більше танків для України. Крім сучасних "Леопардів-2А6", українське військо отримає бойову броню модифікації - "Леопард-1". Німеччина дозволила експорт цих танків. І разом з Нідерландами та Данією взяла на себе зобов'язання викупити важку техніку у промисловості, за потреби її відремонтувати та передати Україні. Загалом Київ отримає приблизно 180 "перших Леопардів". Ці танки, звісно, не найсучасніші. Але вони значно посилять потенціал ЗСУ - впевнений один із найавторитетніших військових експертів Німеччини, бригадний генерал Бундесверу у відставці Клаус Віттманн.

Клаус Віттманн, генерал Бундесверу у відставці, військовий експерт:

"Леопард-1" - це танк старої моделі. І, звісно, якщо дійде до дуелі із російським Т-72 йому буде непросто. Але у сучасних війнах такі дуелі трапляються нечасто. "Леопард-1" - це бойова машина з високим потенціалом. І у комбінації з іншим озброєнням вони суттєво посилять не тільки здатність України оборонятися, але і її спроможність йти в контрнаступ, відвоювати свої вкрадені території.

Головне, щоб обіцяна броня надійшла в Україну якомога швидше. Пан Віттманн публічно і голосно закликав німецький уряд ухвалити рішення про передачу танків ще пів року тому. І тепер шкодує про втрачений дорогоцінний час.

Клаус Віттманн, генерал Бундесверу у відставці, військовий експерт:

Зараз Україна отримає "Мардери", "Леопарди-2", "Леопарди-1". Усі ці рішення німецький канцлер міг і мав ухвалити ще пів року тому. Не порушуючи своїх принципів, що Німеччина не має ставати стороною конфлікту і повинна діяти лише спільно з партнерами. Якби він ухвалив ці рішення раніше, у нас вже все було б готово. Техніка була б в Україні, українські військові були б навчені. Ми втратили багато часу.

Нині броня була б дуже помічною на фронті. Адже Україна готується до нового російського наступу. У тому, що він буде - не сумнівається і німецький генерал.

Клаус Віттманн, генерал Бундесверу у відставці, військовий експерт:

Я думаю, що масштабного наступу не буде, тобто не буде одного великого фронту. Росія атакуватиме в різних місцях і намагатиметься розосередити українські сили. Щоб українські військові були змушені захищатися в різних точках. І наступ на Київ зі сторони Білорусі я теж вважаю малоймовірним. Інакше ми б помітили більш масштабні приготування. Але ситуація небезпечна. Росія буде брати масою. Звісно, російські солдати погано підготовлені, але для російського керівництва вони "гарматне м'ясо". Ми бачимо це на прикладі Бахмуту. Тому я постійно кажу про згаяний час. Якби бойові танки та БМП вже були в Україні, ситуація буда б спокійнішою.

Не втрачати час німецький військовий експерт закликає і зараз. Він радить німецькому уряду вже почати політичну дискусію про передання Україні бойової авіації.