Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що разом з Польщею планує скликати саміт держав, які готові поставити Україні основні бойові танки Leopard 2.

За його словами, саміт буде скликано уже наступного тижня. А зустріч так званої танкової коаліції має відбутися для об'єднання інтересів країн.

"Ми могли б доставити хоча б один батальйон у перші чотири місяці цього року, можливо три місяці, а потім, звичайно, нам потрібно діяти якнайшвидше", - сказав він.