Німеччина та Польща планують скликати саміт країн, котрі готові передати Україні Leopard 2 [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що разом з Польщею планує скликати саміт держав, які готові поставити Україні основні бойові танки Leopard 2.
За його словами, саміт буде скликано уже наступного тижня. А зустріч так званої танкової коаліції має відбутися для об'єднання інтересів країн.
"Ми могли б доставити хоча б один батальйон у перші чотири місяці цього року, можливо три місяці, а потім, звичайно, нам потрібно діяти якнайшвидше", - сказав він.
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