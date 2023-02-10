На Донеччині жертвами російського обстрілу стали двоє громадян Азербайджану [ Редагувати ]
Через обстріл рашистами селища Плещеївка Донецької області загинули двоє громадян Азербайджану. Про це повідомляє видання Report.
Загиблі - 60-річний Алієв Садиг та його 31-річний син Алієв Джавід, які є уродженцями Масаллінського району Азербайджану. Вони тимчасово мешкали у Покровську Донецької області, і днями вирушили до Плещіївки купувати велику рогату худобу.
У цей час росіяни обстріляли подвір'я продавця тварин, внаслідок чого господар будинку та громадяни Азербайджану загинули.
Після трагедії автомобіль, який належить батьку та сину Алієвим, був знайдений місцевою поліцією на околиці міста. Наразі тіла громадян Азербайджану знаходяться у морзі міста Костянтинівка Донецької області.
Смерть двох людей у Плещіївці 9 лютого підтверджує і Донецька ОВА. Ще 11 людей отримали поранення.
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