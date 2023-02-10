Сьогодні вночі Донецька область зазнала ракетних атак. Росіяни цілили по Слов'янську, Костянтинівці, Кураховому. Вже зранку росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Авдіївку. Атакували цей населений пункт загарбники і упродовж ночі.

На Донеччині є постраждалі серед цивільних - загинули 2 людей, ще 11 зазнали поранень. А на Луганщині російські загарбники намагаються повернути собі колишні позиції. Безуспішно. Новини війни за український Донбас зібрав Євген Соломін.

Це горить один з пультів автоматизованого управління залізницею на ділянці сполучення Ровеньки-Антрацит на окупованій частині Луганщини. Місцеві партизани його вивели з ладу. Тож цим шляхом російська зброя не поїде.

Горить-палає і в Кремінній. Місцеві ліси окупантів не люблять. Під кожною ялинкою - небезпека.

Були тут і російські пропагандисти. Вихваляли свій "Термінатор". Той, що начебто неможливо знищити. Наші бійці перевірили. Виявилося, танк горить, ще й як. Особлива подяка - пропагандисту, саме його сюжет допоміг відправити степовий "Термінатор" в гості до ще одного флагмана – "непотопляємага карабля "Масква".

ЗСУ на Луганщині минулої доби вразили скупчення ворогів і їхньої техніки в Новодружевську та Новознаменці. У Писарівці дістали місця проживання орків.

Білогорівку боронять штурмовики 81-ї окремої аеромобільної бригади. Росіяни продовжують знищувати цей клаптик луганської землі. Спроби атакувати тут для рашистів і цього разу нічим не закінчились.

Щільність противника не те, що досить висока, вона є. Але завдяки аеророзвідці ми їх бачимо, у нас є можливість негайно реагувати, наводити туди артилерію завчасно, і коли вони починають якісь рухи, артилерія наносить удари і активність противника на цьому закічується. Чути вибухи на фоні нічного неба.

А це село Новоселівка. До повномасштабного вторгення рашистів тут жило 700 мешканців. Зараз - жодної людини. Та й уцілилих хат немає.

Останню жительку Новоселівки вже після деокупації населеного пункту вбив російський снайпер. Нині, за даними військової адміністрації, на Луганщині окупанти збільшили кількість обстрілів.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Збільшилась кількість наступів щоденних. Вони десь намагались вирахувати слабкі місця в нашій обороні і зосередили свої сили в напрямку Кремінної і там постійно і там наші хлопці відбивають величезну кількість атак російських окупаційних військ.

На Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямку російські військові ведуть наступальні дії. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ та захопити Вугледар, Авдіївку та Бахмут.

Фортеця-Бахмут стримує окупантів. Тут залишаються близько 6 тисяч людей, з них понад 160 - діти.

У Іллінівській громаді з мінометів 120 калібру російські окупанти обстріляли село Кліщіївку. Загинули двоє людей, ще двоє - поранені. Евакуація нині ускладнена. І не лише через постійні обстріли та небезпеку для волонтерів та поліцейських. Треба ще й вмовляти мешканців виїхати на безпечніші території.

З Великої Новосілки вивезли родину з 4-річним хлопчиком, яка жила в кілометрі від лінії фронту. Але на лінії фронту ще залишається чимало людей разом з дітьми.