У Рівному почали проводити генетичну експертизу родичів безвісти зниклих чи загиблих на війні [ Редагувати ]
ДНК-аналіз менш як за дві години. У Рівному почали проводити генетичну експертизу родичів безвісти зниклих чи загиблих на війні. Це стало можливим завдяки новому обладнанню, яке отримав місцевий науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Як відбувається експертиза, та як ДНК-профіль допомагає у пошуку - бачили наші кореспонденти.
Оце у нас клітини букального епіталію. Ось це ядра і в даних ядрах знаходиться ДНК.
Ольга Кузьміна показує на моніторі, як виглядає мазок із внутрішньої поверхні щоки. Це матеріал для тесту ДНК, які віднедавна почали проводити у Рівненському криміналістичному центрі.
До нас приходить постанова про проведення експертизи і надходить об'єкт. Ми його спочатку фотографуєм, описуємо загальний вигляд, вміст.
А далі експерти готують пробу для надсучасного апаратно-програмного комплексу, який і визначає ДНК-профіль для ідентифікації особи.
Сніжана Сидорук, кореспондентка:
З цим приладом для отримання ДНК-профілю людини експерти працюють у стерильних умовах для отримання найбільш достовірного результату.
Єсть отакий, в нас він називається "сампл-картридж". Тоїсть це отакий картридж, куда ми будем поміщати наш зразочок, от є спеціальний отвір - туда ми поміщаємо. Закриваємо.
Щоб працювати з приладом - експерт теж має пройти ідентифікацію. Ігор Кондратюк має такий доступ через відбиток пальця. Картридж зі зразком фахівець встановлює у прилад.
О, сто десять хвилин тривалість - середня тривалість проходження одного рану, одного дослідження - від 90 до 110 хвилин.
Менш як за дві години прилад видає аналіз ДНК-профілю. Уся інформація - у вигляді графіка і табличок.
Ось фореграма зразка виглядає наступним чином: алелі, ось табличка, де з усіма значеннями.
Центральний облік генетичних ознак людини ведеться в Києві. У ньому - ДНК-профілі з усієї України. Кінцевий результат дослідження - висновок експерта.
Ігор Кондратюк, головний судовий експерт сектору біологічних досліджень та обліку:
Висновок іде ініціатору проведення дослідження, а ось цей зразок у вигляді таблички уже ми направляємо на Київ для поміщення до ЦОГОЛ - центральний облік генетичних ознак людини, де він вже буде перевірятись за базою на предмет співпадіння.
Ігор Кондратюк аналізував ДНК-профіль одного з родичів безвісти зниклого на війні. У цій лабораторії їх дослідили уже більше сотні.
Ольга Кузьміна, завідувачка сектору біологічних досліджень та обліку:
Це допомагає тим, що ми розвантажуємо повнопрофільні ДНК лабораторії. Таким чином, швидше знаходяться люди.
Зоя Стецюкевич, заступниця директора Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України:
Завдяки цьому устаткуванню нашими судовими експертами вже проводяться такі експертизи по визначенню ДНК-профілю близьких родичів осіб, які загинули або зникли внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Відповідно до законодавства розшук безвісти зниклих проводять у межах кримінальних проваджень. Тож людям, які шукають рідних, потрібно прийти до найближчого відділку поліції та написати заяву. Раніше біологічні зразки рівненські слідчі відправляли до Луцька. Тепер ДНК-експертизу роблять у Рівному, і це пришвидшує роботу.
Інна Власова, заступниця начальника Головного управління - начальниця слідчого управління поліції Рівненської області:
Ми маємо можливість всі зразки букальних епітеліїв родичів, які звертаються по безвісти зниклим військоволужбовцям, цивільним родичам, які залишилися або зникли на окупованій території в зоні бойових дій, проводити судові молекурно-генетичні експертизи в найкоротші строки. Маючи можливість ідентифікувати, ми маємо можливість близьким родичам повернути їх близьких.
Фахівці прогнозують: експертиза ДНК для ідентифікації безвісти зниклих триватиме в Україні ще багато років. Адже з кожним контрнаступом наших військ розкривається все більше злочинів росіян.
Це мінімальне, що я можу допомогти цим людям, які на даний момент захищають нашу країну.
по темі
Чергові розбірки та конкуренція між силовими елітами рф - і чергові трупи бойовиків. Вже самі терористи кажуть, що кремлівські ватажки потроху готуються відсунути путіна від справ, і через це - боротьба за ресурси загострюється. Про все це - далі в сюжеті.
В обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждала літня жінка, їй надають допомогу. Напередодні ж окупанти відкривали вогонь 54 рази. Били з реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і атакували безпілотниками.
Під ударами ворожої артилерії та авіації в цьому районі десятки міст та селищ. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук підготував ексклюзивний репортаж із Сіверська.
Очільники країн Євросоюзу після візиту Володимира Зеленського засідали на саміті в Брюсселі до 3 ночі. З якими запитами прилітав у столицю Євросоюзу наш президент, і які політичні результати відвідин саміту - розповість Олена Абрамович.
Майже рік, як росія розв'язала криваву війну в Україні. Майже рік, як рашисти вбивають мирних українців та їх дітей, а росіяни - цьому радіють. Повномасштабне вторгнення показало світові деградацію моралі російського народу.
В розбомблених будівлях там лишаються жити кілька тисяч людей. І вони потребують допомоги. Попри обстріли волонтери з інших регіонів везуть туди найнеобхідніше. Що саме, і як ризикують українці заради підтримки співгромадян - дивіться у сюжеті "Подробиць".