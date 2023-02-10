ДНК-аналіз менш як за дві години. У Рівному почали проводити генетичну експертизу родичів безвісти зниклих чи загиблих на війні. Це стало можливим завдяки новому обладнанню, яке отримав місцевий науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Як відбувається експертиза, та як ДНК-профіль допомагає у пошуку - бачили наші кореспонденти.

Оце у нас клітини букального епіталію. Ось це ядра і в даних ядрах знаходиться ДНК.

Ольга Кузьміна показує на моніторі, як виглядає мазок із внутрішньої поверхні щоки. Це матеріал для тесту ДНК, які віднедавна почали проводити у Рівненському криміналістичному центрі.

До нас приходить постанова про проведення експертизи і надходить об'єкт. Ми його спочатку фотографуєм, описуємо загальний вигляд, вміст.

А далі експерти готують пробу для надсучасного апаратно-програмного комплексу, який і визначає ДНК-профіль для ідентифікації особи.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

З цим приладом для отримання ДНК-профілю людини експерти працюють у стерильних умовах для отримання найбільш достовірного результату.

Єсть отакий, в нас він називається "сампл-картридж". Тоїсть це отакий картридж, куда ми будем поміщати наш зразочок, от є спеціальний отвір - туда ми поміщаємо. Закриваємо.

Щоб працювати з приладом - експерт теж має пройти ідентифікацію. Ігор Кондратюк має такий доступ через відбиток пальця. Картридж зі зразком фахівець встановлює у прилад.

О, сто десять хвилин тривалість - середня тривалість проходження одного рану, одного дослідження - від 90 до 110 хвилин.

Менш як за дві години прилад видає аналіз ДНК-профілю. Уся інформація - у вигляді графіка і табличок.

Ось фореграма зразка виглядає наступним чином: алелі, ось табличка, де з усіма значеннями.

Центральний облік генетичних ознак людини ведеться в Києві. У ньому - ДНК-профілі з усієї України. Кінцевий результат дослідження - висновок експерта.

Ігор Кондратюк, головний судовий експерт сектору біологічних досліджень та обліку:

Висновок іде ініціатору проведення дослідження, а ось цей зразок у вигляді таблички уже ми направляємо на Київ для поміщення до ЦОГОЛ - центральний облік генетичних ознак людини, де він вже буде перевірятись за базою на предмет співпадіння.

Ігор Кондратюк аналізував ДНК-профіль одного з родичів безвісти зниклого на війні. У цій лабораторії їх дослідили уже більше сотні.

Ольга Кузьміна, завідувачка сектору біологічних досліджень та обліку:

Це допомагає тим, що ми розвантажуємо повнопрофільні ДНК лабораторії. Таким чином, швидше знаходяться люди.

Зоя Стецюкевич, заступниця директора Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України:

Завдяки цьому устаткуванню нашими судовими експертами вже проводяться такі експертизи по визначенню ДНК-профілю близьких родичів осіб, які загинули або зникли внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Відповідно до законодавства розшук безвісти зниклих проводять у межах кримінальних проваджень. Тож людям, які шукають рідних, потрібно прийти до найближчого відділку поліції та написати заяву. Раніше біологічні зразки рівненські слідчі відправляли до Луцька. Тепер ДНК-експертизу роблять у Рівному, і це пришвидшує роботу.

Інна Власова, заступниця начальника Головного управління - начальниця слідчого управління поліції Рівненської області:

Ми маємо можливість всі зразки букальних епітеліїв родичів, які звертаються по безвісти зниклим військоволужбовцям, цивільним родичам, які залишилися або зникли на окупованій території в зоні бойових дій, проводити судові молекурно-генетичні експертизи в найкоротші строки. Маючи можливість ідентифікувати, ми маємо можливість близьким родичам повернути їх близьких.

Фахівці прогнозують: експертиза ДНК для ідентифікації безвісти зниклих триватиме в Україні ще багато років. Адже з кожним контрнаступом наших військ розкривається все більше злочинів росіян.