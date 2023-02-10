У Львові суд до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудив 13 бойовиків так званої "ЛНР". Зрадники України потрапили до полону ЗСУ у вересні в Харківській області.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Жителі Луганської області у лютому 2022 року добровільно погодились воювати проти України. Вони вступили до бандоформувань фейкової "ЛНР" та брали участь у війні проти України.

На початку вересня 2022 року бойовики потрапили до полону Збройних сил України. 13 зрадників затримали у Харківській області, де вони воювали на боці агресора.

Зрадникам інкримінували ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України. Їх засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.