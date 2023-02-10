Потрапили до полону: у Львові засудили 13 бойовиків "ЛНР" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Львові суд до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудив 13 бойовиків так званої "ЛНР". Зрадники України потрапили до полону ЗСУ у вересні в Харківській області.
Про це повідомляє прокуратура Львівської області.
Жителі Луганської області у лютому 2022 року добровільно погодились воювати проти України. Вони вступили до бандоформувань фейкової "ЛНР" та брали участь у війні проти України.
На початку вересня 2022 року бойовики потрапили до полону Збройних сил України. 13 зрадників затримали у Харківській області, де вони воювали на боці агресора.
Зрадникам інкримінували ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України. Їх засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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