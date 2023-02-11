Росіяни, які мають китайську версію смартфона OnePlus 11, скаржаться на те, що більше не можуть по ньому дзвонити. Компанія OPPО, якій належить бренд, заблокувала можливість дзвінків. Про це повідомив головний редактор Mobiltelefon Євген Макаров.

Китайські версії OnePlus 11, які активували за межами КНР - у росії, Європі чи США - позбавлені функції дзвінка.

Официальный ответ ОРРО Россия удручает и дан в стиле "не наше дело, где покупали - туда и идите".



"На данный момент в России официально представлены устройства бренда OPPO, на которые распространяется сервисная поддержка. Сегодня бренд OnePlus официально не представлен на российском рынке. При возникновении проблем мы рекомендуем обращаться по месту приобретения устройства".

Користувачі з росії повідомляють, що у китайських версіях OnePlus 11 спливає повідомлення про те, що телефон адаптований для іншого регіону. На функцію виклику можуть діяти обмеження.

З обмеженнями зіткнулися не всі користувачі, але багатьом смартфон повідомив про проблему.

Смартфони OnePlus офіційно не представлені у росії. Якщо користувачі зіткнулися з блокуванням, вони можуть звернутися безпосередньо до представників бренду, які знаходяться в Китаї. Європейський офіс OnePlus наразі не коментував ситуацію.

Повідомляється, що OnePlus 11 блокується не лише у росіян, а й у користувачів США, Європи та Індії. Щоб вирішити проблему з блокуванням, експерти радять перепрошити китайський смартфон.

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що у росії не активується частина смартфонів Samsung.