Росіяни обстріляли підприємство в Херсоні: загинув працівник (відео) [ Редагувати ]
Російські війська вранці 13 лютого обстріляли підприємство у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Війська рф сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств.
Рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знаходився чоловік - охоронець бази. На жаль, лікарям довелося лише констатувати смерть.
Днем раніше, 12 лютого, російські окупаційні війська 20 разів обстріляли Херсон, влучили в обласну адміністрацію.
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