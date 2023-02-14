Фонд держмайна звільняє керівників 47 держпідприємств [ Редагувати ]
Фонд державного майна України починає звільняти недоброчесних керівників підприємств за результатами аналізу фінансово-економічного стану компаній. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков, повідомляє пресслужба ФДМУ.
За його словами, на семи підприємствах фонд вже змінив керівників, а стосовно ще 40 очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.
Зміна менеджменту - результат аналізу фінансово-економічного стану підприємств, який розпочала нова команда Фонду держмайна на чолі з Рустемом Умєровим, пояснив Кліменков. За його словами, на сьогодні в управлінні ФДМУ передається 2400 підприємств, більшість з яких була передана фонду нещодавно.
Ми проаналізували стан підприємств, чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету... Аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки.
Наша ціль - налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів.
ФДМУ вже шукає нових менеджерів для держпідприємств. Для того, щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади фонд планує запровадити онлайн-форму. Після цього ФДМУ разом з НАБУ проведе перевірку кандидатів та за результатами співбесід буде приймати рішення, розповів Дмитро Кліменков.
Це зробить призначення прозорим та відкритим для всіх.
Для нових керівників ФДМУ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації по найвищій ціні.
Нагадаємо, в Україні у рамках приватизації у першу чергу будуть продані державні хлібокомбінати та спиртзаводи.
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