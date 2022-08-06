В Україні у рамках приватизації у першу чергу будуть продані державні хлібокомбінати та спиртзаводи. Про це повідомила в. о. голови Фонду державного майна Ольга Батова в ефірі національного телемарафону.

Зараз ми вважаємо важливим почати приватизацію, наприклад, комбінатів хлібопродуктів, спиртових заводів і тих об'єктів, які можуть допомогти країні розв'язати проблему з зерном, з зерновими сховищами – з тим, щоб переробити це зерно.

За словами голови в. о. голови Фонду держмайна, переважно і спиртові заводи, і хлібокомбінати, що знаходяться в державній власності, не працюють. Є майже 200 об'єктів, вже готових до продажу.

Всі ці об'єкти є цікавими, тому що вони розташовані в Західній Україні та регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Ці підприємства цікаві для релокації бізнесу.

Батова додала, що в разі прийняття до вересня всієї нормативної бази та початку аукціонів вже з 1 вересня, держбюджет може додатково отримали 1 млрд грн.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення приватизації, в тому числі для сприяння релокації підприємств й відновлення економіки.