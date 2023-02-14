Україна отримає танки Leopard у середині березня. Наразі танкісти ЗСУ вчаться використанню цих танків у Польщі. Скоро навчання буде завершено. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак за підсумками зустрічі з партнерами НАТО.

Уже в середині березня допомогу буде надано.

Раніше сьогодні, 14 лютого, голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що до коаліції з відправки Києву танків увійшли вісім країн: Німеччина, Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Польща та Португалія.

Маріуш Блащак заявив, що коаліція очікує на приєднання Фінляндії.

Сьогодні фінський міністр заявив, що близький до такого рішення.

Блащак зазначив, що Німеччина формує коаліцію з країн, які мають у запасі Leopard 2А6, а Польща - Leopard 2А4.

25 січня низка західних країн, які підтримують Україну у війні з росією, анонсували постачання важких озброєнь Києву.

Очікується, що вони можуть з'явитись в Україні впродовж двох-трьох місяців. Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що країни Заходу офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк.