У "Дії" є CNN International

CNN International тепер можна дивитися просто в "Дії". До державного застосунку нарешті додали перший міжнародний телеканал. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Давно мріяли додати до Дiя.ТV сам цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 мільярди людей. Більше жодного пошуку стрімінгових сервісів, платформ, сайтів. Просто відкриваєте застосунок, робите кілька кліків і дізнаєтеся останні світові новини.

Глава Мінцифри висловив сподівання, що до "Дії" додаватимуться інші англомовні продукти.

Готові до співпраці з іншими іноземними каналами. Проєкт ми реалізували завдяки домовленостям між MEGOGO та компанією Warner Brothers Discovery (власник телеканалу CNN International - ред.).

Американская корпорация WarnerMedia Discovery володіє кінокомпаніями Warner Bros. і DC Entertainment, мережею HBO та телеканалами CNN, TNT, TBS, Discovery (Discovery Channel, TLC, HGTV, Fine Living, Travel Channel, Animal Planet, Eurosport).

Нагадаємо, Warner Bros. заборонила показувати свої фільми в росії.