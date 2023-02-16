А у Берліні сьогодні ввечері починається полювання на ведмедів. За головні призи кінофестивалю Берлінале - золотого та срібних ведмедів.

Чи представлена на кінофесті цьогоріч Україна? Розпитаємо у нашої кореспондентки в Німеччині Тетяни Логунової.

Якщо Канни й Венеція - це сонце, тепло і гламур, то Берлін зустрічає поціновувачів кіно останніми зимовими холодами та серйозним кіно. Щоб виділитися на фоні конкурентів, Берлінале свого часу зробив ставку на політичні фільми, присвячені гострим та актуальним світовим подіям, катаклізмам, кризам та війнам. Цей рік не став винятком.

Скотт Роксборо, керівник європейського бюро "The Hollywood Reporter":

Я думаю, що цьогоріч політика домінуватиме. Політики буде більше, ніж зірок. Ми очікуємо, що відеозвернення надішле президент України Володимир Зеленський, на Берлінале покажуть документальний фільм, який про нього зняв Шон Пенн. У центрі уваги буде й Іран. Адже у Німеччині величезна іранська діаспора і тут відбувалися масові протести проти іранського режиму, наймасштабніші в Європі.

Прогнози кінокритиків підтверджують й організатори Берлінале. Україна та Іран - у фокусі фестивалю.

Карло Шатріан, художній директор Берлінале:

У нас будуть фільми, зняті в Україні. У нас будуть фільми, які розповідають про те, що відбувається там зараз, і стрічки про події в Ірані. Мені подобається, що фільми намагаються щось змінити, зробити нас більш обізнаними, водночас даючи розуміння подій з дуже особистої точки зору.

В основному конкурсі - українського кіно немає. Наші фільми представлені в інших секціях. Усього на Берлінале покажуть шість стрічок. Серед них: короткометражка "це побачення" - про життя української столиці під час війни, фільми "Прокидаючись у тиші" та "Ми не згаснемо" - історії дітей, які намагаються осмислити війну. Документалка "Залізні метелики" розкаже про збиття малазійського Боїнга на Донбасі, а ігровий повний метр "Ти мене любиш?" - історію дівчини Кіри, яка переживає розпад СРСР та народження незалежної України. І нарешті, в рамках фестивалю покажуть фільм українського режисера Євгена Тітаренко "Східний фронт" - стрічку, яку він з однодумцями почав знімати 24 лютого 2022-го року.

А от росіян в Берлін не запрошували. Принаймні тих, хто знімає, продюсує та монтує за підтримки держави-агресора. Так само, як і іранців.

Карло Шатріан, художній директор Берлінале:

Ми ухвалили безпрецедентне рішення не дозволяти компаніям, які підтримуються урядом Ірану чи росії, представляти свою продукцію на Європейському кіноринку. Запити журналістів з Ірану та росії ми розглядали індивідуально, ретельно вивчаючи кожен випадок.

Цей фестиваль буде символічним - впевнені члени міжнародного журі, які обиратимуть кращі фільми. Бо проходить він, мабуть, в часи війни, криз та природних катаклізмів.

Гольшіфте Фарахані, член міжнародного журі Берлінале:

Дуже символічно, що ми в Берліні. Це місто, яке свого часу зламало стіну, стіну до рівності та свободи, об'єднало людей. Цей рік - рік війни в Україні, протести в Ірані, землетрус в Туреччині та Сирії. Здається, зо весь світ дезінтегрується, що ми всі на стадії якогось переходу.

Українці у журі теж будуть. Щоправда, не в основному. Режисерка Катерина Горностай визначатиме переможців у категорії "покоління 14 плюс", а кінокураторка Саша Прокопенко працюватиме у секції Teddy Award.