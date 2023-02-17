Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 16 лютого відбили атаки ворога у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - зазначили у Генштабі.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області, Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка і Вугледар Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 4 райони зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів.

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв'язку, встановленої противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів.

Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих "гастарбайтерів". Так, нещодавно нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан.