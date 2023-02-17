"Слухайте Повітряні сили": Єрмак попередив українців про 24 лютого [ Редагувати ]
В Офісі президента не виключають, що росія на річницю вторгнення в Україну може завдати удару. Громадянам радять слухати Повітряні сили.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
Єрмак натякнув, що ворог 24 лютого може вдатися до атак. Він наголосив, що Україна готова до різних сценаріїв.
"Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі", - зазначив Єрмак.
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