В Офісі президента не виключають, що росія на річницю вторгнення в Україну може завдати удару. Громадянам радять слухати Повітряні сили.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

Єрмак натякнув, що ворог 24 лютого може вдатися до атак. Він наголосив, що Україна готова до різних сценаріїв.

"Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі", - зазначив Єрмак.