В Україні наразі є потреби в мобілізаційному ресурсі, оскільки на фронті є підрозділи, яким необхідна ротація, однак наразі спостерігається падіння ентузіазму у людей призовного віку. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нам необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс. І ви правильно процитували президента, який звернувся до всього населення, у тому числі до тих, хто складає цей мобілізаційний ресурс, щодо свідомого ставлення до виконання свого обов’язку. Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму певного у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані. Дійсно у багатьох є документи, підстави отримати відтермінування залучення до мобілізації. І вони цілком законним способом можуть це надати встановленим порядком і уникнути тієї самої мобілізації, якої вони не хочуть.

За словами Гуменюк, отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Випадки, коли працівники військкоматів намагаються насильно вручити повістку, "не такі системні, як їх намагаються подати".

Ми розуміємо, що це емоційний вплив, це емоційна реакція самих співробітників територіальних центрів комплектування. Їх дії підлягають службовій перевірці... Те, що стосується загальної організації (ми говоримо про обласний і районний ТЦК та СП), вони вже отримали стягнення дисциплінарні від командувача. Оскільки це була недостатня робота щодо організації, зокрема. Тобто недостатньо навчений персонал, недостатньо проінструктований якісно, не повністю забезпечений контроль за їхньою діяльністю. Наразі ми продовжуємо комплекс заходів з виключення подібних інцидентів. Тому що, зрозуміло, для європейської країни це неприпустима форма поведінки, форма спілкування взагалі в громадськості місці. І дійсно це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни в цілому.

Гуменюк визнала, що законодавство про мобілізацію не настільки досконале, щоб допомогло абсолютно сформувати мобілізаційний ресурс.

Законодавство про мобілізацію, зокрема, у нас не настільки досконале для того, щоб воно в абсолюті допомогло зараз сформувати мобілізаційний ресурс. Воно, знову ж таки, повторюся, спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що в ідеалі в правовій державі кожен громадянин мобілізаційного віку відповідним чином буде приходити з певною періодичністю в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і за повісткою з’являтися. Ми розуміємо з вами, що це в абсолюті така ситуація. Дуже багато людей не проживає за місцем реєстрації і не буває там довготривалий час. Дуже багато людей спеціально уникають цього. Тому є такі прогалини в законодавстві. Але є план мобілізаційного ресурсу.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" писали про те, кому в Україні можуть анулювати повістку.