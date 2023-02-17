У президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.

Про це стало відомо під час брифінгу координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.