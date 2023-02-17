"У Байдена поки не запланована зустріч із Зеленським у Польщі" - Білий дім [ Редагувати ]
У президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.
Про це стало відомо під час брифінгу координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським.
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