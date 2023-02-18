Авдіївський, бахмутський, лиманський і сватівсько-кремінський напрямки - найзапекліші на всій лінії фронту. Окупанти, намагаючись вийти на межі Луганської та Донецької областей, перетворюють регіон - на місячний ландшафт. Напередодні гатили з танків та великокаліберної артилерії по центру Бахмута. Там численні руйнування. Євген Соломін зібрав останні новини зі сходу.

Цього російського солдата свої ж забули десь у степу на Луганщині. Сидів у траншеї, чогось чекав. Як наслідок - поповнив обмінний фонд.

А на цих кадрах, у Кремінських лісах, нічний бій веде 71-а окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ.

У тепловізорі було все червоне. Наступали з обох боків. Ми були крайньо правою позицією. Їх було більше 50-ти.

З перехоплення телефонних розмов окупантів нашим розвідникам стало відомо - ця група росіян просила підтримки у своїх, але так і не отримала.

Позивний "Син" військовослужбовець Збройних сил України:

Після цього бою ми зайшли і забрали їхні трофеї, їхні "Шмелі" - все озброєння, яке буде використано проти них. Ми не до кого не прийшли. Ми захищаємо свою землю, перемога дуже близько.

На Сватівському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. В районні Кремінної здійснює спроби прорвати оборону.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Окупанти кидають усі зусилля в район Кремінної. Наші військові контролюють ситуацію в Білогорівці. Тут, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди.

У Сєвєродонецьку окупанти гордо звітують - мовляв, накрили лігво українських "біотерористів"! На підтвердження своїх міфів навіть показують на камеру докази - нібито американські інструкції: Як аграріям тренувати бойових бджіл!

У Рубіжному - наші захисники зрівняли з землею склад боєкомплектів - атакували його з артилерійского ракетного комплексу.

Донеччина. Поранені українські бійці поблизу Авдіївки скаржаться, що тимчасово не можуть брати участь у боях. А на цих кадрах - невдала спроба окупантів прорвати нашу оборону на трасі до Вугледара. Загарбники хотіли взяти під контроль дорогу. У відповідь на відмінно відпрацювала 72-а бригада Чорних Запорожців.

А це відео з боді-камери українського бійця. Він - один із двох воїнів, що тримають позиції у цій лісосмузі. Коротка неглибока траншея та бліндаж. Боєць вступає у ближній бій із ворожою штурмовою групою.

На відео помітно двох російських солдатів. В одного українець стріляє з гранатомета, інший підходить упритул до траншеї. Втім атаку відбито. Позицію вдалося захистити.

Окупанти продовжують тиснути вогнем на Бахмут. Втім наші захисники - не відступають.

Позивний "Мадяр", військовослужбовець Збройних сил України:

Втримали всі позиції. Самий складний залишається північний фланг. Стабільно тримають і не допускають ворога на південному. Ну і центр Бахмута відбувається артобстріл.

По центру Бахмута окупанти напередодні били з танків і крупнокаліберної артилерії. Наслідок щоденних атак - суттєві руйнування, зокрема й житлових будинків.

Евакуацію людей із Бахмута ускладнено через масовані обстріли. Людям радять не виходити з укриттів. За різними даними, в місті досі може перебувати до 6-ти тисяч людей.

Втім ці кадри - підтвердження того, що поліцейські навіть попри масовані ворожі атаки продовжують евакуювати людей. Із селища Нью-Йорк вивезли родину. Жінка, чоловік, їхній 8-річний син і немовля жили у підвалі.

- Ждали пока свидетельство получу. Без свидетельства ж ехать, ну куда! Терпели до последнего, пока 9-этажку это… - А в подьезде много вас? - 3 человека! Мы полдня в подвале сидели. - Ну ты знаешь как себя вести, когда стреляют? Да! Бежать в подвал или ложиться на пол.

На службовому авто поліцейські перевезли сім'ю до Торецька. Звідти - волонтери доставили людей у Покровськ, аби родина могла попрямувати до Черкас.