У Великій Британії засудили російського шпигуна. 13 років за ґратами отримав колишній охоронець британського посольства у Берліні. Це лише один із сотень випадків викриття російських агентів за останній рік. Детальніше про цю історію - розкаже Ірина Іванова.

Про нього багато пишуть, але у відкритому доступі фото та відео з ним вкрай мало. Девід Сміт, 58 років. Охоронець, знавець воєнної історії, путініст, шпигун. Співробітник посольства Великої Британії в Німеччині. Людина, наділена повноваженнями бувати там, куди відвідувачів не пускають.

Заявка посольства Британії в Німеччині:

Упродовж чотирьох років він збирав дані у британському посольстві у Німеччині - на користь кремля. Впіймали його рік тому, ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Але вже тоді Велика Британія та росія мали вкрай напружені дипломатичні відносини. Рік тривало слідство та суд. І ось вирок - 13 років за ґратами. Суддя зачитував звинувачення понад пів години, розкриваючи злочин у деталях. Сміт фотографував та знімав на камеру телефона все, що лежало згори на столах, нишпорив по шухлядах, приходив у кабінети вночі, щоб скопіювати досьє на британських агентів та інші важливі документи, серед них - і секретні.

Марк Волл, суддя:

Серед них був конфіденційний звіт, адресований тодішньому прем'єр-міністру Борису Джонсону - від членів його кабінету. Деякі з документів нижчого рівня секретності виявили імена, фотографії та особисті дані співробітників посольства.

Так само на телефон Сміт знімав записи з камер спостереження та досьє на британських агентів. І навіть вигляд з вікна у кабінетах, щоб ззовні можна було легко встановити де і що розташовано в посольстві. Усю інформацію передавав російським чиновникам та спецслужбам. Зокрема - військовому аташе росії в Німеччині. І за свої послуги - отримував кошти від москви. Вивести на чисту воду шпигуна вдалося завдяки спецоперації.

Зі Смітом зв'язався псевдо агент начебто з росії, просив зібрати секретні дані і його впіймали. Спершу причетність до шпигунства категорично відкидав, а вже на суді - зізнався. Лише заперечує, що брав за це гроші. У ході слідства з'ясувалося, Сміт - великий прихильник російського президента, підтримував проросійських бойовиків, які воювали на Донбасі. Захоплювався теоріями змови. Критикував британську владу та Захід загалом. Шкодив інтересам своєї держави - підсумував суддя.

Марк Волл, суддя:

За першим пунктом цього обвинувачення я засуджую вас до шести років і двох місяців позбавлення волі. З другого по восьмий пункт - на сім років, які ви будете відбувати послідовно, тобто загальний термін становитиме 13 років і два місяці.

Викриття та засудження Девіда Сміта - лише один епізод у масштабній боротьбі західної розвідки з російськими шпигунами. І цей процес суттєво прискорився з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. Як пише "Вашингтон пост", кремль несе втрати не лише на фронті, а й у шпигунських іграх. За даними співрозмовника газети з ФБР, за деякими ознаками російські спецслужби на межі зневіри.

І компенсувати втрати москва намагається за рахунок кібершпигунства та з використанням потоків біженців. Від лютого минулого року з західних країн вислали близько шість сотень російських дипломатів. З них чотири сотні підозрювали в роботі на російські спецслужби. І це стало ще одним стратегічним ударом, на який кремлівський лідер не очікував, розв'язуючи повномасштабну війну в Україні.