Обстріл Краматорська: які наслідки удару [ Редагувати ]
У неділю, 19 лютого, окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.
В результаті дві ракети рф потрапили до міської промзони.
Сьогодні дві ворожі ракети вдарили по промисловій зоні Краматорська. Без постраждалих, але є руйнування.
При цьому він додав, що ударною хвилею частково вибиті вікна у багатоквартирному будинку.
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