Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 19 лютого відбили 7 атак ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - зазначили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанськомунапрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області, Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманськомунапрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари - по інших важливих об’єктах противника.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3".

На Авдіївському та Шахтарськомунапрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки - Запорізької.