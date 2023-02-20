У День памʼяті Небесної Сотні й напередодні роковин повномасштабного вторгнення росіян в Україну відбулася поїздка президента США Джо Байдена до України.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер"про те, що це означає для нашої держави, та яким це є сигналом для всього світу.

Це чіткий сигнал про те, що США будуть з нами до перемоги. Перемога ця включатиме відновлення наших кордонів у форматі 1991 року. Це сигнал росії, це сигнал світу. Безумовно цей візит надихне наших друзів і внесе ясність у хитання в лавах наших опонентів і так званих "нейтральних".

Також він назвав підсумки зустрічі президентів.

"Візит відбувся всупереч всім правилам. Це рішення президента Байдена. Він прийняв запрошення президента Зеленського, яке було озвучено у грудні, під час візиту Зеленського до США. І по дипломатичних каналах, по лінії Офісу президента України та Білого дому було відпрацьовано всі деталі візиту. Головний результат - те, що саме в цей день президент Сполучених штатів був у Києві, навіть, якщо б він нічого більше не привіз, а просто приїхав, це сам би по собі був найпотужніший результат, який потрібен", - сказав він.