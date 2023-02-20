Що означає візит Байдена для України й світу: Кулеба про результати зустрічі президентів (ексклюзив) [ Редагувати ]
У День памʼяті Небесної Сотні й напередодні роковин повномасштабного вторгнення росіян в Україну відбулася поїздка президента США Джо Байдена до України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер"про те, що це означає для нашої держави, та яким це є сигналом для всього світу.
Це чіткий сигнал про те, що США будуть з нами до перемоги. Перемога ця включатиме відновлення наших кордонів у форматі 1991 року. Це сигнал росії, це сигнал світу. Безумовно цей візит надихне наших друзів і внесе ясність у хитання в лавах наших опонентів і так званих "нейтральних".
Також він назвав підсумки зустрічі президентів.
"Візит відбувся всупереч всім правилам. Це рішення президента Байдена. Він прийняв запрошення президента Зеленського, яке було озвучено у грудні, під час візиту Зеленського до США. І по дипломатичних каналах, по лінії Офісу президента України та Білого дому було відпрацьовано всі деталі візиту. Головний результат - те, що саме в цей день президент Сполучених штатів був у Києві, навіть, якщо б він нічого більше не привіз, а просто приїхав, це сам би по собі був найпотужніший результат, який потрібен", - сказав він.
Але насправді результати є, конкретизовані. Це і пакет військової допомоги, який сьогодні був анонсований, і домовленість двох президентів про те, що до річниці повномасштабного вторгнення буде ухвалений новий потужний санкційний пакет. Це будуть не лише санкції США, це будуть санкції, ухвалені на рівні G7. І синхронізація стратегій щодо дій країни на полі бої, обговорення постачання тієї зброї, яка в Україну ще Штатами не поставлялася. Це конкретні результати цього візиту. За ним підуть наступні рішення, які будуть вигідні нашій країні й зрештою перемозі.
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