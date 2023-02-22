У Нью-Йорку - зараз останні консультації між союзниками перед завтрашньою спецсесією Генеральної Асамблеї з українського питання. На ній країни світу мають ухвалити потужну резолюцію із засудженням росії і війни, яку вона веде ось вже рік. Чого чекати від цього документу? Про це - наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

ООН цими днями дійсно стає місцем, де мають ухвалити максимально важливі рішення, приурочені до річниці російського вторгнення. Вже завтра пообіді мають відновити спецсесію Генасамблеї з українського питання, до якої готується документ, який покаже розподіл сил у світі. Представникам країн запропонують проголосувати за резолюцію із жорстким засудженням росії та цієї війни.

Ми ще не бачили тексту, формулювання поки узгоджуються. Але те, що знаємо точно, - там має бути і про відповідальність росії за розв'язану нею війну, і згадка про українську формулу миру (і це вперше, коли план Зеленського має бути закріплений у міжнародному документі такого рівня).

Ну а ще - голосування має показати "хто є хто", показати рівень підтримки України. І - хто залишається в умовному "російському таборі". Будуть це лише, скажімо, Білорусь, Сирія, Іран… І який вибір зробить Китай. І це найкращий, найточніший політичний індикатор.

Друге, чого всі чекають - це засідання Ради безпеки ООН на рівні міністрів закордонних справ. 24-го, день в день роковин від початку повномасштабного вторгнення. Свою участь вже підтвердили перші особи дипломатичних відомств і Євросоюзу, і Європейських країн, і навіть Японії…

Перелік довгий, не буду його зачитувати. Як саме все відбудеться - план у союзників є, про нього намагаються заздалегідь не говорити зайвий раз, адже у засіданні братиме участь і росія. І москва один хід уже зробила - вже зараз спробувала "перебити" увагу до українського засідання, вимагаючи 23-го лютого, за день, провести Радбез щодо ситуації із вибухами на "Північному потоці".

Більше того - відкрити його саме тоді, коли стартує спецсесія щодо України. У дипломатичних колах це коментують не на камеру - кажуть, "нічого нового, звична тактика, москва постійно так робить - коли знає, що буде резонансне засідання, намагається за добу до нього щось організувати і змістити фокус уваги". Якщо не у світі, то хоча б у своїй країні. Ініційоване росією засідання спочатку призначили на завтра, потім перенесли - на невизначений термін; згодом - знову вирішили проводити завтра. І щодо цього "ламали списи", адже кремлю було необхідно провести свої засідання саме у переддень.

Але навіть якщо воно і відбудеться - від представників західних постпредставників при ООН я почув, що тему війни на українському фронті все одно не "перебити", не "замовчати". Мої співрозмовники у дипломатичних колах не беруться прогнозувати кількість голосів "ЗА" анти-російську резолюцію. Кажуть лише, коли фінальна цифра з'явиться на табло, і світ, і москва, і українці - все побачать.

І маю сказати, що потужна українська делегація буде у Нью-Йорку вже сьогодні, оскільки цього дня ООН обговорюватиме порушення прав людини - і тут Київ наполягатиме розібратися із ситуацією в Криму. Саме сьогодні матимемо можливість поговорити із головним дипломатом країни, Дмитром Кулебою. Отже - дізнаємося про все із перших вуст. І звісно ж, чекатимемо двох найважливіших днів - 23-го і 24-го.