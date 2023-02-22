Постраждалих терміново доправили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

О 6 ранку ворог відкрив вогонь з важкої артилерії по Нікопольському району. Під обстрілом опинилась і Марганецька громада. Окупанти випустили півтора десятка реактивних снарядів. Попередньо, без постраждалих, місця ударів обстежують рятувальники. На що російська армія перетворює мирні населенні пункти, бачили наші кореспонденти.

Пряме влучання реактивного снаряду у будинок перетворив його на руїни. Це ніби кадри з апокаліптичного фільму - розбиті стіни розлетілися шматками на декілька метрів, обгорілі перекриття, розтрощені вікна, двері, шифер та меблі.

Окупанти відкрили вогонь по Мар'ївці напередодні вранці. Це селище - знаходиться на самісінькому березі Дніпра, навпроти тимчасово окупованого Енергодару. Важка артилерія росіян стоїть всього у кількох кілометрах. Окупанти гатять майже цілодобово, - розповідають місцеві.

Марічка - жителька селища Мар'ївка:

Було в 9 утра. Воно і сьогодні бахало. Бахало, але сьогодні воно летіло якось дальше. Десь туди до карьєра і туди у павлі там.

Один з останніх ворожих обстрілів зруйнував усе, що родина пані Марічки зводила десятиліттями. Російська армія залишила жінку без даху над головою та без майна.

Марічка - жителька селища Мар`ївка:

Згоріло пів хати, полностью все рознесло, потолки попадали. Гаража наче не було вообще. Погреба тоже немає, рознесло. Один туалет остався. Дві машини згоріло, мотоцикл згорів.

Лише за один обстріл російська армія пошкодила біля 10 приватних будинків. Осколкових поранень зазнали двоє місцевих жителів. Ворожі снаряди застали їх зненацька на вулиці.

Сосед проходил мимо нашего забора, его здесь и положило. А мать вибежала, потому что он кричал сильно, звал ее на помощь. Она прибежала на помощь и ее тоже ранило.

Постраждалих терміново доправили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Тим часом місцеві рятують те, що вціліло. ОСБ листи та плівка - це зараз основні матеріали, щоб хоча б від дощів закрити помешкання.

За сім місяців щільних обстрілів російська армія пошкодила у Марганецькій громаді більше як півтисячі приватних будинків, та ще понад 800 квартир. В місцевій владі запевнили - ремонтують все за змогою, є чіткий алгоритм. Постраждалі пишуть заяву, на місце обстрілу виїжджає комісія і складає акт про обстеження.

Дмитро Оськін - начальник управління капітального будівництва Марганецької міської ради:

На підставі обстеження буде складено відповідний акт та за вказаним актом буде надаватися будівельні матеріали для ремонту будівель або квартир. ОСБ, плівка, піна монтажна, гвозді, дошки та інше.

Більше трьох тисяч листів шиферу, майже двадцять рулонів плівки, тисяча листів ОСБ та 400 квадратних метрів скла - це далеко не увесь перелік будівельних матеріалів, що вже виділили на ліквідацію наслідків обстрілів. Отримують люди і фінансову допомогу - до вісімдесяти тисяч гривень на родину.