Активи російських бізнесменів у Євросоюзі конфісковуватимуть на підставі кримінальних звинувачень в обході санкцій. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс на зустріч Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ у Брюсселі.

Я представлю міністрам інформацію про прогрес у питанні санкцій, де у нас є новий розвиток, в результаті якого стане можливо криміналізувати обхід санкцій і на цій основі отримувати вироки суду та конфіскувати активи фізичних осіб та компаній.

Міністри обговорять інструменти притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Євросоюз заморозив майже 19 млрд євро активів російського бізнесу та майже 300 млрд євро активів Банку Росії.

Єврокомісія визнала обхід санкцій кримінальним злочином та опублікувала відповідну постанову, яка ще не набула чинності. Порушнику санкційного режиму загрожує від п'яти років ув'язнення. Верхня межа не була названа. Якщо винною визнають компанію, штраф становитиме 5% її річного обороту.

У середу, 30 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала створити спеціальний фонд із заморожених 300 млрд євро російського Центробанку та 19 млрд євро російських олігархів. Збитки України від російського вторгнення вона оцінила в 600 млрд євро.