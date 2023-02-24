Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.
Про це повідомляє глава МЗС Канади Мелані Жолі.
"Канада твердо віддана справі підтримки безпеки та стійкості України, а також притягненню Росії до відповідальності за її злочини та злочини", - йдеться у повідомленні.
Пакет допомоги містить наступне:
- 7,5 млн доларів на розмінування;
- понад 13 мільйонів доларів на зусилля щодо забезпечення підзвітності, у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;
- понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.
"Канада рада повідомити, що вона приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів для України (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом. ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності", - додала Мелоні.
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