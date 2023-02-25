Новий, десятий пакет санкцій ЄС проти росії стосуватимуться 121 фізичної та юридичної особи. Про це повідомив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

Ми вітаємо 10-й пакет санкцій ЄС, який включає заборони на експорт та списки 121 юридичної та фізичної особи.

У рамках нових санкцій Брюссель, як повідомлялося раніше, посилить обмеження на експорт продукції подвійного призначення та технологій і вживе заходів проти "російської пропаганди".

Також Євросоюз планує включити до 10-го пакету санкцій проти рф обмежувальні заходи щодо банку "Тинькофф", Альфа-банку та Росбанку, раніше повідомляв Bloomberg.

Також ЄС планує розширити санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, вести обмеження на електроніку та рідкісноземельні метали. EUobserver повідомляв, що в рамках нового пакету розглядається заборона на експорт до рф сантехнічних виробів.