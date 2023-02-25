Нові санкції ЄС зачеплять 121 російську фізичну та юридичну особу [ Редагувати ]
Новий, десятий пакет санкцій ЄС проти росії стосуватимуться 121 фізичної та юридичної особи. Про це повідомив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.
Ми вітаємо 10-й пакет санкцій ЄС, який включає заборони на експорт та списки 121 юридичної та фізичної особи.
У рамках нових санкцій Брюссель, як повідомлялося раніше, посилить обмеження на експорт продукції подвійного призначення та технологій і вживе заходів проти "російської пропаганди".
Також Євросоюз планує включити до 10-го пакету санкцій проти рф обмежувальні заходи щодо банку "Тинькофф", Альфа-банку та Росбанку, раніше повідомляв Bloomberg.
Також ЄС планує розширити санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, вести обмеження на електроніку та рідкісноземельні метали. EUobserver повідомляв, що в рамках нового пакету розглядається заборона на експорт до рф сантехнічних виробів.
по темі
Посли країн Євросоюзу ознайомилися зі 146-сторінковим списком товарів, експорт яких до росії може бути заборонений у рамках десятого пакету санкцій. До нього потрапило обладнання, яке може бути використане для виробництва зброї. Серед інших товарів є чаші унітазів, біде, бачки змивні й інша сантехніка
Посли Європейського союзу озвучать своє рішення щодо 10 пакету санкцій проти росії, через її вторгнення в Україну
Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни-члени Європейського союзу у будь-якому разі схвалять новий пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення в Україну
Найближчими тижнями Євросоюз розраховує вирішити проблему невідповідності обсягів озброєння та боєприпасів, які поставляються ЗСУ. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з безпеки
Влада ЄС заморозила активи російських підсанкційних фізичних та юридичних осіб на $21,5 млрд. Про це повідомляє єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на спільній з генпрокурором України Андрієм Костіним пресконференції в Брюсселі.