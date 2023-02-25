Уряд Швеції відправить до України 10 німецьких танків Leopard 2 Leopard 2A5. Про це оголосив міністр оборони Пол Йонсон на прес-конференції у місті Буден на півночі країни у п'ятницю, 24 лютого.

За словами міністра, танки будуть відправлені "якнайшвидше".

Ми маємо намір надати близько десяти танків... Це вплине на обороноздатність у довгостроковій перспективі та насамперед вплине на зростання сил оборони.

Він додав, що Швеція також надішле Україні дві зенітні установки. Загалом Швеція надала Україні пакети підтримки на суму 10,6 млрд крон ($960 млн).

Як пояснюється у пресрелізі урядової канцелярії, Швеція має намір передати Україні частини систем ППО HAWK (Fire Unit 97). Королівство у співпраці з Німеччиною має намір також "забезпечити доступ до додаткових систем ППО IRIS-T. Стокгольм "задля подальшого зміцнення обороноздатності України" передасть Україні до 10 танків Leopard 2.

24 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні перших 4 танків Leopard 2А4 з 14 обіцяних.

Напередодні 23 лютого про відправлення ЗСУ трьох броньованих машин розмінування на базі танка Leopard 2 повідомила Фінляндія.