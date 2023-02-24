У пятницю, 24 лютого, Польща направить першу партію із 14 обіцяних танків Leopard 2. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімного чиновника.

За його словами, про це оголосить прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час сьогоднішнього візиту до Києва.

25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.

Великобританія та США оголошували про плани направити Challenger та Abrams. За інформацією Die Welt, Нідерланди та Данія відмовилися постачати танки Leopard 2. Натомість вони можуть надати допомогу з ремонтом та постачанням застарілих Leopard 1.