Фінляндія направить Україні три броньовані машини розмінування (БМР) на базі танка Leopard 2, а не самі бойові банки "Леопард". Про це у четвер оголосило міністерство оборони Фінляндії.

БМР не призначені для ведення бойових дій, основне їх призначення - розвідка, подолання та розмінування мінних полів.

Рішення про надання Києву 13-го пакету військової допомоги на суму понад 160 млн євро ухвалив президент країни Саулі Ніїністе на підставі відповідної пропозиції уряду.

Сукупна вартість оборонної допомоги Україні з боку Фінляндії наразі становить 750 млн євро.

25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.

Великобританія та США оголошували про плани направити Challenger та Abrams. За інформацією Die Welt, Нідерланди та Данія відмовилися постачати танки Leopard 2. Натомість вони можуть надати допомогу з ремонтом та постачанням застарілих Leopard 1.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який 23 лютого перебуває в Києві з візитом, підтвердив передачу Україні 6 танків Leopard 2.