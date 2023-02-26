Україна має намір зробити свою "формулу миру" основою нової стратегії безпеки в Європі й усьому світі. Президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Міжнародного форуму, литовському Каунасі, зокрема зазначив: "Нікому на землі більше ніколи не повинен загрожувати голод і радіаційні катастрофи, агресії та терор, руйнування енергетики і блекаут міжнародного права, депортації та екоциди".

Генасамблея ООН 24 лютого схвалила проєкт резолюції української формули миру. "За" проголосувала більшість країн-членів організації - 141 держава. Не підтримали ідею мирного врегулювання лише 7 країн - росія та її найближчі поплічники. З чого складається формула миру - розкаже Євген Бригар.

Вперше про українську формулу миру світ почув під час осіннього саміту Великої двадцятки на Балі. Тоді її презентував Президент Володимир Зеленський. Меседж для світу був такий: агресивна російська війна має закінчитися справедливо і на основі Статуту ООН і міжнародного права.

Володимир Зеленський, Президент України:

Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, сувернітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми - люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. Якщо росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.

Запропонована Україною і вже прийнята ООН "формула миру" складається з 10 пунктів й базується на тому, що росія так сильно зневажає - статуті ООН та Будапештському меморандумі. Одним із найголовніших пунктів є відновлення територіальної цілісності України та світового порядку і виведення російських військ з усієї української території. Голосуванням в ООН світова спільнота підтримала цей курс.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми задоволені результатом, і меседж зрозумілий. Неважливо, що намагається Росія і як вона намагається підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України, це зазнає невдач один раз за іншим. Коаліція є і буде там до тих пір, поки це буде потрібно, щоб Україна переважала в своїх зусиллях захистити себе, а також захистити Статут ООН і його принципи, закріплені в ньому

Українська "формула миру" вбиває сам наратив росії про те, що Україна не прагне закінчення війни. Усі її пункти спрямовані і на завершення воєнних дій, і на забезпечення безпеки для світу. Зокрема, такими є пункти про демілітаризацію Запорізької АЕС та постійний моніторинг МАГАТЕ ядерних об'єктів, а також про безперебійний експорт українського зерна. Для цього пропонується залучити ще більше портів України. Такі ініціативи підтримала більшість країн.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

141 голос. Це набагато більше, ніж представляє Захід. Крім того, це голосування суперечить аргументу, що Глобальний Південь не стоїть на боці України, тому що проголосували багато країн, які представляють Латинську Америку, Африку, Азію. Це лише ще один доказ, як я вже сказав, що це Україну підтримує не тільки Захід, підтримка набагато ширша, і вона буде тільки консолідуватися і зміцнюватися.

"Формула миру" також передбачає повернення українських полонених за формулою обміну "всіх на всіх". А також цивільних та дітей, які були примусово депортовані на територію рф. Таких, лише за інформацією Національного інформаційного бюро, майже 16 з половиною тисяч. Хоча, реальні цифри можуть бути значно більшими. Ще одним з пунктів є відшкодування росією збитків, завданих українській природі.

Внаслідок воєнних дій, спалено сотні тисяч гектарів лісів, мінами забруднена незліченна кількість гектарів землі... І це лише частина з російського екоциду. Якщо узагальнити - всі пункти формули миру спрямовані на встановлення справедливості. Зокрема, передбачається створення спеціального трибуналу та конфіскація російських активів.

Зараз, вже після ухвалення ООН резолюції, Україна планує провести установчий саміт щодо реалізації формули миру. Нині триває робота, щоб залучити до участі якомога більше країн. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Виконання "формули миру" стане початком дипломатичного завершення війни, після якої Україна прагне підписати договір, що зафіксує завершення агресії.