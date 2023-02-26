У суботу, 26 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що росія запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. Про це повідомляє CNN.

Директор ЦРУ зауважив, що альянс між росією та Іраном швидко розвивається, і цей наратив він назвав "тривожним".

Зараз він рухається досить швидко в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українським мирним жителям і українським цивільним Ми знаємо, що вони забезпечили боєприпаси для артилерії та танків.

Він повідомив, що ЦРУ також бачить ознаки того, що росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі та принаймні розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в їхньому вторгненні.

Бернс також описав свою розмову з директором Служби зовнішньої розвідки росії Сергієм Наришкіним, та наголосив, що російський диктатор володимир путін "надто впевнений" у своїй здатності розтерзати Україну.

Моя мета полягала не в тому, щоб говорити про переговори. Це те, що українцям потрібно буде обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Це було чітко пояснити Наришкіну - і через нього президенту путіну - серйозні наслідки для росії. Я думаю, що Наришкін зрозумів серйозність цього питання, і я думаю, що путін також це зрозумів.Він назвав дискусію з Наришкіним "досить сумною", але сказав, що він зрозумів деякі ключові моменти.

Відповідаючи на запитання, чому ця розмова була сумною, Бернс додав, що з боку Наришкіна також було "дуже зухвале ставлення, почуття зухвалості та гордині, що відображало власну точку зору путіна - його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він вірить, що може перетерти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що політична втома зрештою прийде".